Нутрициолог ЦСКА рассказал, что в клубе нет штрафов для футболистов

Хосе Блеса является помощником главного тренера ЦСКА Фабио Челестини, который возглавил команду летом

Редакция сайта ТАСС

Футболисты ЦСКА © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Система штрафов для футболистов отсутствует в московском ЦСКА. Об этом в интервью ТАСС рассказал нутрициолог московского футбольного клуба ЦСКА, бывший диетолог клуба "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду, Хосе Блеса.

"В ЦСКА вообще нет штрафов, - не только за лишний вес, штрафов нет ни за что, - сказал Блеса. - Мы стремимся им объяснять, обучать их, чтобы они делали какие-то вещи, понимая, что это им идет во благо, на пользу".

Блеса является помощником главного тренера ЦСКА Фабио Челестини, который возглавил команду летом.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС 24 октября.