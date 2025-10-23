Реклама на ТАСС
Нутрициолог ЦСКА рассказал, что в клубе нет штрафов для футболистов

05:41

Футболисты ЦСКА

© Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Система штрафов для футболистов отсутствует в московском ЦСКА. Об этом в интервью ТАСС рассказал нутрициолог московского футбольного клуба ЦСКА, бывший диетолог клуба "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду, Хосе Блеса.

"В ЦСКА вообще нет штрафов, - не только за лишний вес, штрафов нет ни за что, - сказал Блеса. - Мы стремимся им объяснять, обучать их, чтобы они делали какие-то вещи, понимая, что это им идет во благо, на пользу".

Блеса является помощником главного тренера ЦСКА Фабио Челестини, который возглавил команду летом.

