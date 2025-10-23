Статья

"Футболист-сказка". Как Пеле играл против сборной СССР

Победителю трех чемпионатов мира по футболу в четверг могло исполниться 85 лет

Пеле © Keystone/ Getty Images

Бразильцы приехали в СССР в 1965 году в ранге двукратных чемпионов мира. Советская сборная на тот момент проводила матчи отборочного турнира на чемпионат мира 1966 года, поэтому первая товарищеская игра стала для нее полезным спаррингом в рамках подготовки к следующим встречам за выход на мировое первенство. Пусть и с неудачным исходом для советских футболистов — 4 июля на Центральном стадионе имени В.И. Ленина (нынешнее название — "Лужники") команда проиграла без шансов — 0:3.

Главным тренером сборной СССР был Николай Морозов. Как отмечали футболисты, план на игру исходил из персональной опеки каждого бразильского футболиста. Пеле доверили держать полузащитнику тбилисского "Динамо" Георгию Сичинаве. Сборная Бразилии в матче с советскими футболистами удивила — ушла от всем известной игры через фланги, сконцентрировавшись на центральных нападающих Пеле и Флавио. Хозяевам сдержать их натиск не удалось, Сичинава не справился с опекой короля футбола. Один из участников той встречи Владимир Пономарев считает, что брать бразильских футболистов в персональную опеку было ошибкой, так как за Пеле должен был следить не один игрок, а двое — второй для подстраховки.

Лев Яшин и Пеле на тренировке перед первым товарищеским матчем между сборными СССР и Бразилии, 1965 год © Виктор Будан/ ТАСС

Перед игрой в расположение сборной СССР приезжали партийные работники. Прошли комсомольские собрания. Задачей было выступить достойно. Пономарев отметил, что эта встреча не особо помогла команде, так как воспринималась не очень серьезно. Но тем не менее все советские футболисты подошли к игре с гипернастроем, потому что понимали важность соперника. Но не сработала тренерская тактика — Пеле и Флавио забили три мяча на двоих — первый отличился дважды. Эти футболисты попросту были на класс выше, проходя советских игроков в середине поля и центре защиты. После игры сборная СССР решила все-таки отказаться от персональной опеки, начав наигрывать страховку друг друга. Корреспонденты же в своих репортажах писали, что бразильцев отличает индивидуальное исполнительское мастерство, в котором советские футболисты значительно уступали.

"В матче с бразильцами нужно было выключать не одного или двух футболистов, а всех, — сказал ТАСС Пономарев. — В атаке у нас не получилось, везде проигрывали, не задалось. Конечно, старались держать Пеле, но он все равно забил свои голы. Его практически невозможно было удержать, не знаю даже, с кем сравнить. Владеет двумя ногами, видит прекрасно поле, отдает пасы, сам играет — как угодно. Смотрит, на какой ноге стоит защитник, прямо под опорную уходит. Удивительный футболист, сказка, на него можно было смотреть и получать удовольствие".

Эта игра точно оказалась полезной для сборной СССР. После нее советские футболисты в отборочном турнире на чемпионат мира 1966 года победили команды Греции (4:1), Дании (3:1), дважды обыграли французов в товарищеских матчах, но было и поражение от валлийцев (1:2).

Ответная игра прошла лучше

Пономарев успел пообщаться с Пеле вне поля на приеме в Москве. Он рассказал, что успел собрать автографы бразильца для всех советских футболистов прямо за обеденным столом. Особо поговорить из-за языкового барьера не получилось, но Пеле создал хорошее впечатление и вне поля. "Пеле был очень простым, как все. Без выпендрежа, он никогда не прыгал, когда забивал мячи, не как сейчас все танцуют, — отметил Пономарев. — Он понимал, что это его работа. Всегда был спокоен и дружелюбен".

Ответный товарищеский матч между сборными Бразилии и СССР прошел 21 ноября 1965 года на "Маракане" в Рио-де-Жанейро. По словам футболистов, никто из советских игроков точно не понимал, в чем ехать на матч. В СССР тогда было около -30 градусов, а в Бразилии — наоборот, +30. "Первый тайм никак не могли приспособиться. Тяжелая обстановка, долго летели — 12 часов, смена погоды, как-то все повлияло. А потом в перерыве чуть передохнули, во втором тайме смогли забить. Итоговый счет — 2:2".

И здесь не обошлось без гола чемпиона мира. Пеле отличился на 54-й минуте встречи, до этого еще один мяч забил Жерсон (51). У сборной СССР тогда забили Анатолий Банишевский (59) и Слава Метревели (85). В СССР эта ничья воспринималась как победа, а в Бразилии — как позор.

Пеле и вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили, 1965 год © Владимир Мусаэльян/ ТАСС

Изначально прогнозировалось, что бразильцы легко справятся с советскими футболистами, ожидалось 5:0 или 6:0. Но этого не случилось. Один из бразильских журналистов, Деса, отмечал: "Флагман русского футбола — сборная СССР сумела намертво блокировать фантастическую футбольную работу неправдоподобного Пеле". Его коллега Альберто считает, что бразильские футболисты слишком легко поверили в свою силу. "Пеле и его друзья слишком поторопились уверовать, что ворота к победе распахнуты настежь. И тут русские захлопнули дверь", — отметил он.

В матчевых репортажах отмечалось, что бразильцы уверенно старались атаковать четверкой или пятеркой, куда входили Жаирзиньо, Пеле, Флавио, Парана и Жерсон. Однако советские футболисты не давали хозяевам углубляться в атаку. За Пеле отдельно следил Валентин Афонин, его страховал и активно помогал Альберт Шестернев. Первый тайм терпели — многократно выручал Лев Яшин.

После перерыва бразильцы с новой легкостью побежали в атаку и усилиями Жерсона и Пеле забили два мяча. Но хозяев подвел вратарь — Манга не заметил Банишевского, форвард перехватил пас на бразильского защитника и послал мяч в пустые ворота. Во втором голе тоже повезло — после дальнего удара Манга отбивает мяч в штангу, от нее он отскакивает к Метревели, который забивает. Как итог — ничья. В сборной Бразилии сделали выводы и назвали причины такого результата: недостаточная физическая форма и ошибки вратаря.

Еще одна встреча с Пеле

Такие игры стали отличным зрелищем для болельщиков сборных СССР и Бразилии. На чемпионате мира советские футболисты выступили лучше бразильцев. Сборная СССР стала четвертой, а бразильцы заняли лишь третье место на групповом этапе, пропустив венгров и португальцев в плей-офф.

Как-то раз в Москву Пеле вернулся рекламировать кофе и спросил у организаторов мероприятия, кто остался в живых из участников тех матчей. На встречу пригласили Пономарева. "Я взял две фотографии — обеих сборных. Он мне подписал обе: "Моему другу Владимиру". Я спросил, кто из живых остался у сборной Бразилии, он сказал про четырех. Я примерно так же ответил. Вот так встретились, тепло пообщались", — вспомнил Пономарев.

