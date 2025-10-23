Испанский гонщик признался в убийстве отца

Преступление произошло в начале июля



МАДРИД, 23 октября. /ТАСС/. Испанский гонщик Антолин Гонсалес признался в убийстве отца. Об этом сообщил телеканал La Sexta.

Преступление было совершено в начале июля, после убийства гонщик бросился в бега, однако полиция быстро его задержала и арестовала. В суде Гонсалес признался, что ударил отца ножом в шею во время семейной ссоры, но утверждает, что тот первым применил оружие.

Гонсалесу 24 года, он завершил карьеру гонщика в 2018 году.