Испанский гонщик признался в убийстве отца
Редакция сайта ТАСС
06:51
МАДРИД, 23 октября. /ТАСС/. Испанский гонщик Антолин Гонсалес признался в убийстве отца. Об этом сообщил телеканал La Sexta.
Преступление было совершено в начале июля, после убийства гонщик бросился в бега, однако полиция быстро его задержала и арестовала. В суде Гонсалес признался, что ударил отца ножом в шею во время семейной ссоры, но утверждает, что тот первым применил оружие.
Гонсалесу 24 года, он завершил карьеру гонщика в 2018 году.