Дегтярев: недопуск пловцов РФ в Польшу стал нарушением Олимпийской хартии

Ранее глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин заявил, что россияне не примут участия в чемпионате Европы, который пройдет в Польше с 2 по 7 декабря

Редакция сайта ТАСС

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев © Максим Блинов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Решение властей Польши не допустить россиян до участия в чемпионате Европы по плаванию на короткой воде является вопиющим нарушением Олимпийской хартии, Олимпийский комитет России (ОКР) направит ноту президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри. Об этом заявил министр спорта РФ, глава ОКР Михаил Дегтярев, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

Читайте также

Российские пловцы не примут участия в чемпионате Европы в Польше

Ранее глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин заявил, что россияне не примут участия в чемпионате Европы.

"Решение властей Польши не допустить российских спортсменов на чемпионат Европы по плаванию - вопиющее нарушение фундаментальных принципов Олимпийской хартии. В связи с этим Олимпийский комитет России направит ноту президенту МОК Кирсти Ковентри с требованием дать оценку действиям Польши и принять в отношении нее меры, аналогичные тем, что были применены к Индонезии", - сказал Дегтярев.

"Когда Индонезия отказала во въезде израильским спортсменам, МОК незамедлительно ввел против нее жесткие меры, поставив под угрозу проведение Олимпийских игр в этой стране. Кроме того, исполком МОК в своем последнем решении четко дал понять: участие спортсменов в международных соревнованиях должно быть гарантировано вне зависимости от национальности, а дискриминация по политическим мотивам несовместима с олимпийским движением. Эти принципы одинаковы для всех - и они касаются в том числе России. В случае с Польшей мы пока что не видим даже формального осуждения. Это очевидные двойные стандарты. Мы ожидаем от МОК последовательности в защите олимпийских принципов и права спортсменов на равное участие в международных соревнованиях", - добавил министр.

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде пройдет в Люблине с 2 по 7 декабря.

22 октября МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не проводить соревнования в Индонезии из-за отказа страны выдать въездные визы израильской сборной по спортивной гимнастике. Кроме того, МОК прервал переговоры с Национальным олимпийским комитетом (НОК) Индонезии о проведении на территории страны Олимпийских игр в 2036 году, а также других мероприятий под эгидой организации.