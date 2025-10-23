Журова: победа Мельниковой показала, что россияне готовы вернуться на мировую арену

Россиянка завоевала золото чемпионата мира по спортивной гимнастике, победив в многоборье

Светлана Журова © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Победа Ангелины Мельниковой на чемпионате мира по спортивной гимнастике показывает, что россияне готовы к возвращению на международную арену. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

Мельникова выиграла финал в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Впервые с 2021 года российская гимнастка завоевала медаль мирового первенства.

"Отличный результат, показывающий, что наши спортсмены готовы к возвращению на мировую арену, готовы к конкуренции и к тому, чтобы показывать самые высокие результаты. Главное, что никаких проблем ни с какими иностранными спортсменами нет, - сказала Журова. - Значит, подобные чемпионаты мира - показатель необходимости возвращать на соревнования наших спортсменов. Пора бы это взять на вооружение и всем тем федерациям, которые по-прежнему продолжают саботировать подобные рекомендации Международного олимпийского комитета".

Чемпионат мира по спортивной гимнастике завершится 25 октября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в Джакарте в нейтральном статусе.