Родионенко: гимнастка Мельникова выиграла чемпионат мира, сделав невозможное

Спортсменка стала чемпионкой мира в личном многоборье

Редакция сайта ТАСС

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко © Михаил Почуев/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. В успех Ангелины Мельниковой на чемпионате мира по спортивной гимнастике трудно поверить, так как она сделала почти невозможное. Такое мнение ТАСС высказала старший тренер сборной России Валентина Родиненко.

В четверг Мельникова стала победительницей соревнований в личном многоборье. Эта медаль стала первой для россиян за четыре года на чемпионатах мира по спортивной гимнастике.

"Для нашей спортивной гимнастики этот успех очень много значит. Четыре года без стартов такого уровня, и из четверых девочек, выходивших на соревнования, трое дрожали как осенние листочки. Самой опытной была Геля, и на нее легла дополнительная обязанность поддержать молодых. Поэтому она сделала невероятное, плюс усложнила себе ситуацию, ошибившись на бревне. Любая из трех девочек могла стать абсолютной чемпионкой - результаты были очень плотными. Достаточно малейшей ошибки в последнем виде, и она могла даже в тройке не оказаться. Это всем показывает, как можно всем не соревноваться четыре года, потом выходить и побеждать. Это дорогого стоит", - сказала Родионенко.

"Посмотрите по результатам: перед последним видом все были вблизи на 0,1. Когда она упала с бревна, то дала возможность остальным выйти вперед, и на вольные выходила третьей. Чуть потеряла равновесие в сторону, и вот тебе 0,3 снимают. Она сделала невозможное, просто умница", - отметила тренер.