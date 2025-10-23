Дегтярев назвал победу Мельниковой на ЧМ важным достижением для России

В четверг гимнастка стала двукратной чемпионкой мира в личном многоборье

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Победа Ангелины Мельниковой в финале личного многоборья на чемпионате мира по спортивной гимнастике является важным достижением как для Федерации гимнастики России, так и для отечественных любителей этого вида спорта. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

В четверг Мельникова стала двукратной чемпионкой мира в личном многоборье и завоевала первую медаль для России с 2021 года на подобном турнире по спортивной гимнастике.

"Поздравляю Ангелину Мельникову с победой в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Индонезии, - сказал Дегтярев. - Это важное достижение для Федерации гимнастики России и большая радость для всех любителей этого вида спорта в нашей стране. Выступление Ангелины оказалось интригующим. Она уверенно стартовала, потом допустила ошибку на бревне, но тем не менее смогла собраться, проявить чемпионский характер и блестяще выступить в вольных упражнениях, обеспечив себе в итоге первое место".

Дегтярев считает, что Мельникова подтвердила статус лидера в спортивной гимнастике. "Ангелина блестяще выступила на Олимпийских играх в Токио, завоевав золотую медаль, а затем в том же году впервые стала чемпионкой мира. Сегодняшняя очередная победа подтвердила ее статус лидера в спортивной гимнастике. Как известно, стабильность - главный признак настоящего мастерства. Чемпионат продолжается: впереди финалы на отдельных снарядах, где, помимо Ангелины Мельниковой, выступят Анна Калмыкова, Лейла Васильева и мужская сборная России. Болеем за наших", - заключил министр спорта РФ.

Мельниковой 25 лет. Помимо двух побед в многоборье, на ее счету также три серебряные и три бронзовые медали чемпионатов мира. На Олимпиаде в Токио Мельникова стала победительницей командного турнира. На тех же соревнованиях спортсменка стала третьей в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Олимпийских играх в Бразилии Мельникова завоевала серебряную награду в командном турнире.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике завершится 25 октября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в Джакарте в нейтральном статусе. Последний раз россияне участвовали в чемпионате мира по спортивной гимнастике в октябре 2021 года, соревнования проходили в японском Китакюсю.