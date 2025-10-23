Бревно помехой не стало. Гимнастка Мельникова выиграла чемпионат мира

Россиянка стала сильнейшей в личном многоборье

Ангелина Мельникова © Yong Teck Lim/ Getty Images

ДЖАКАРТА, 23 октября. /ТАСС/. Ангелина Мельникова стала двукратной чемпионкой мира по спортивной гимнастике, снова выиграв золотую медаль в таком непростом виде гимнастической программы, как многоборье. Этот успех вдвойне ценен, поскольку в последний раз 25-летняя гимнастка выступала на таком уровне четыре года назад, а на подготовку к чемпионату мира по состоянию здоровья у нее было не так много времени.

Первую золотую медаль в многоборье Мельникова выиграла в 2021 году в японском Китакюсю. Первым стартом под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) после отстранения для нее стал сентябрьский этап Кубка вызова в Париже, где она выиграла в упражнениях на бревне, стала второй в вольных и пятой в опорном прыжке, не отобравшись только в финал упражнений на брусьях после падения. По иронии судьбы именно упражнение на бревне чуть не стало барьером к золоту для Мельниковой на нынешнем чемпионате мира.

По итогам четырех видов Мельникова набрала 55,066 балла. Как и четыре года назад, она опередила американку Лиэнн Вонг, причем если в Японии преимущество россиянки было практически 0,3 балла, то в этот раз - 0,1. Третьей стала китаянка Чжан Цинъин. Перед заключительным видом - вольными упражнениями - Мельникова шла только третьей из-за ошибки, которую она допустила в упражнениях на бревне.

"Она сделала невероятное, плюс усложнила себе ситуацию, ошибившись на бревне. Любая из трех девочек могла стать абсолютной чемпионкой - результаты были очень плотными. Достаточно малейшей ошибки в последнем виде, и она могла даже в тройке не оказаться. Это всем показывает, как можно не соревноваться четыре года, потом выходить и побеждать. Это дорогого стоит", - сказала ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Сама Мельникова объяснила падение с бревна нервами. "Посмотрите по результатам: перед последним видом все были вблизи на 0,1, - добавила Родионенко. - Когда она упала с бревна, то дала возможность остальным выйти вперед и на вольные выходила третьей. Чуть потеряла равновесие в сторону, и вот тебе 0,3 снимают. Она сделала невозможное, просто умница".

Вспоминая атмосферу Олимпиад

Мельникова приехала на чемпионат мира в Джакарту вместе с Анной Калмыковой, Людмилой Рощиной и Лейлой Васильевой в ранге самой опытной спортсменки сборной. В финал многоборья, помимо нее, пробилась только Рощина, занявшая итоговое 11-е место. В столице Индонезии Мельникова, выступавшая еще на Олимпиаде 2016 года в Рио-Де-Жанейро, показала свои бойцовские качества. В Бразилии она выиграла серебро в командных соревнованиях. На Играх в Токио спустя пять лет она стала чемпионкой в этом же виде программы, а в личном многоборье - третьей.

Еще год назад речи о золоте для Мельниковой могло не идти, и дело тут не в санкциях, которые были наложены FIG на российскую спортивную гимнастику. В самом конце июля 2024 года Мельникова травмировалась во время Кубка России на разминке в вольных упражнениях, подвернув ногу. Тогда ей наложили гипс из-за разрыва головки икроножной мышцы. Мельникова является активным пользователем соцсетей, и о своей травме она сообщила в том числе там, как и о сроке восстановления - три-четыре недели.

Это была не единственная преграда, которую пришлось преодолеть девушке. Оказалось, что проблемы возникли у нее и после соревнований в Париже - были серьезные подозрения на повреждение мениска и крестообразных связок, что могло помешать тренироваться в полную силу и подойти к чемпионату мира в полной готовности.

После триумфа Мельникова сообщила, что посвятила свою победу тренерам. "Хочу сказать огромное спасибо всем тренерам, персоналу, который сейчас старается помогать мне во всем. Всем медицинским работникам, которые готовили меня, чтобы у меня было три старта: сначала Париж, потом национальный чемпионат, сейчас. Это был большой, долгий путь, эмоционально он действительно был очень сложный", - сказала она ТАСС.

Во время многоборья Мельникову поддерживали все российские гимнасты, приехавшие на турнир. На церемонии награждения в честь Мельниковой звучал фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского - именно эта музыка была и на церемонии награждения российских олимпийцев на Играх в Токио и Пекине.

В следующие два дня гимнасты разыграют медали в отдельных видах. Мельниковой предстоит выступить в опорном прыжке и упражнениях на брусьях.