Месси прокомментировал решение продлить контракт с "Интер Майами"

Новое соглашение рассчитано до 2028 года

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси © Cole Burston/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Аргентинский нападающий Лионель Месси рад продолжить выступление в клубе Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами", поскольку счастлив быть его частью с первого дня пребывания в нем. Комментарий футболиста приводит пресс-служба команды.

Читайте также

"Интер Майами" продлил контракт с Лионелем Месси

В четверг "Интер Майами" сообщил о продлении контракта с Месси до декабря 2028 года.

"Я очень рад остаться здесь и продолжить этот проект, который не только был мечтой, но и стал прекрасной реальностью, - сказал Месси. - С тех пор, как я приехал в Майами, я был очень счастлив, поэтому действительно рад продолжать играть здесь. Мы все с нетерпением ждем момента, когда наконец сможем играть на "Майами Фридом Парк" (строящийся новый стадион клуба - прим. ТАСС). С нетерпением ждем завершения строительства, чтобы увидеть все изнутри, и чтобы болельщики тоже смогли наслаждаться матчами. Играть дома на таком потрясающем стадионе будет чем-то особенным".

Месси 38 лет, он выступает за "Интер Майами" с лета 2023 года. В том же году вместе с ним команда выиграла Кубок лиг - первый трофей в клубной истории. В 2024 году "Интер Майами" стал победителем регулярного чемпионата MLS. Месси является самым титулованным футболистом в истории (46 трофееф) и обладателем рекордного количества "Золотых мячей" (8).

В нынешнем сезоне Месси стал лучшим бомбардиром (29) и ассистентом (19) регулярного чемпионата MLS. Команда вместе с ним вышла в плей-офф, заняв третье место в турнирной таблице Восточной конференции.