Хоккеист Шабанов не сыграет против "Детройта" из-за травмы

Форвард получил повреждение верхней части тела

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Нью-Йорк Айлендерс" Максим Шабанов © Bruce Bennett/ Getty Images

ТАСС, 23 октября. Нападающий хоккейного клуба "Нью-Йорк Айлендерс" Максим Шабанов пропустит матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Детройта" из-за повреждения верхней части тела. Об этом сообщил главный тренер команды Патрик Руа, комментарий которого приводит журналист Итан Сирс на своей странице в соцсети X.

Встреча между "Айлендерс" и "Детройтом" пройдет в ночь на 24 октября по московскому времени. Ранее Шабанов пропустил тренировку команды.

Шабанову 25 лет, в июле он подписал контракт с "Айлендерс" на один год, ранее форвард выступал за челябинский "Трактор". В прошлом сезоне нападающий стал третьим бомбардиром регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, набрав 67 очков (23 шайбы + 44 результативные передачи) в 65 играх. В плей-офф Шабанов забросил 10 шайб и сделал 10 голевых передач, заняв второе место в списке лучших бомбардиров турнира. "Трактор" дошел до финала Кубка Гагарина, где проиграл ярославскому "Локомотиву" (1-4).

В нынешнем сезоне Шабанов провел за "Айлендерс" шесть матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.