Матч Лиги конференций "Риека" - "Спарта" прервали из-за погодных условий

Игра в Хорватии была остановлена на 12-й минуте

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Antonio Bronic

ТАСС, 23 октября. Матч второго тура общего этапа футбольной Лиги конференций между хорватской "Риекой" и чешской "Спартой" был прерван из-за дождя. Об этом сообщила пресс-служба "Риеки".

Игру в Хорватии остановили на 12-й минуте при счете 0:0. Решение о продолжении встречи будет принято позднее.

На 9-й минуте матча был отменен гол полузащитника "Риеки" Тони Фрука после вмешательства видеоассистентов рефери. Причиной стал офсайд.

Лига конференций - третий по значимости клубный турнир в Европе. Он проводится с сезона-2021/22. Действующим победителем турнира является английский "Челси". Российские клубы отстранены от еврокубков из-за ситуации на Украине.