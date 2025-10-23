"Краснодар" в третий раз в сезоне победил "Сочи"

Встреча Кубка России завершилась со счетом 3:0

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба и полузащитник Эдуард Сперцян © Степан Ноздрев/ ТАСС

КРАСНОДАР, 23 октября. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" со счетом 3:0 обыграли "Сочи" в матче шестого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России. Встреча прошла в Краснодаре.

Голы в составе победителей забили Данила Козлов (21-я минута), Джон Кордоба (86) и Жоау Батчи (90+4).

"Краснодар" в третий раз в текущем сезоне обыграл "Сочи", ранее краснодарцы побеждали соперника в чемпионате (5:1) и кубке страны (4:2).

"Краснодар" и "Сочи" выступали в группе B вместе с московским "Динамо" и самарскими "Крыльями Советов". "Краснодар" занял первое место, набрав 14 очков, "Динамо" стало вторым (11), "Крылья Советов" - третьими (8), "Сочи" - четвертым (3). В следующем раунде Кубка России "Краснодар" сыграет с "Оренбургом", "Сочи" завершил выступление в турнире.

Следующие матчи команды проведут в РПЛ. "Краснодар" 26 октября примет казанский "Рубин", "Сочи" на следующий день в гостях сыграет с грозненским "Ахматом".