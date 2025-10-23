Голышев не рассматривал варианты с отъездом в Америку во время отстранения

В четверг хоккеист "Автомобилиста" провел первый матч после отбытия дисквалификации

Нападающий "Автомобилиста" Анатолий Голышев © Донат Сорокин/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Нападающий екатеринбургского "Автомобилиста" Анатолий Голышев во время отбытия дисквалификации не рассматривал вариантов с отъездом в Северную Америку, где действие его отстранения не распространялось. Об этом игрок рассказал журналистам.

23 октября Голышев провел первый после окончания срока отстранения за нарушение антидопинговых правил матч за "Автомобилист", сыграв против челябинского "Трактора".

"Я вариантов с отъездом в Америку не рассматривал, поскольку мы были уверены, что докажем мою чистоту и я вернусь к игре за "Автомобилист". О завершении карьеры также не задумывался, был уверен, что я вернусь", - сказал Голышев, отвечая на вопрос ТАСС.

Игрок также рассказал, что перед своим первым матчем чувствовал легкий мандраж, но спустя две смены поймал уверенность. "Сегодня было немного игрового времени, но я чувствую, что я готов, обсуждали с тренерами, что буду вкатываться через игры. Сегодня лег днем спать - не уснул, переживал, думал об игре, но, как только вышел на разминку, увидел знакомые лица, все стало привычно. "Трясучку" я пытался скрыть, но я кайфовал, ведь скучал по этой атмосфере", - отметил Голышев.

Первый месяц после отстранения игрок не понимал всей ситуации, но когда начал разбираться в ней с юристами и получил ответ от биохимиков, понял, что дело будет выиграно. "Там один препарат столкнулся с другим и просто не вывелся, мы пили разрешенную дозировку, но я рад, что ситуация разрешилась. Когда объявили вердикт, меня отпустило, я обнял своего адвоката и прослезился", - поделился Голышев эмоциями от процесса обжалования решения.

Отстранение Голышева

23 апреля хоккеист был отстранен от участия в матчах чемпионата из-за обнаружения в допинг-пробе запрещенной субстанции. Изначально срок дисквалификации составлял два года. 25 сентября прошли слушания с участием Голышева и представителей Российского антидопингового агентства, по итогам которых срок дисквалификации был сокращен до полугода и истек 18 октября.

Голышеву 30 лет, в прошлом регулярном чемпионате хоккеист провел 52 матча, в которых забросил 13 шайб и сделал 23 результативные передачи. В семи играх плей-офф форвард отметился голом и результативным пасом. В Континентальной хоккейной лиге он выступал только за "Автомобилист". В сезоне-2021/22 провел 15 игр в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб команды Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Айлендерс".