Московское "Динамо" со счетом 5:0 разгромило "Спартак" в матче КХЛ
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало разгромную победу над столичным "Спартаком" со счетом 5:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 8 610 зрителей.
Шайбы забросили Артем Ильенко (9-я, 24-я минуты), Седрик Пакетт (22), Артем Швец-Роговой (42) и Максим Комтуа (52). Для Пакетта этот гол стал 50-м в составе "Динамо".
"Динамо" прервало серию из шести проигранных гостевых матчей в КХЛ против "Спартака". Последнюю победу над соперником на чужом льду бело-голубые одержали 14 февраля 2023 года. Та встреча завершилась со счетом 3:2.
"Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, "Динамо" - 7-е. На счету команд по 21 очку по итогам 18 и 17 матчей соответственно. В следующей игре "Спартак" 26 октября примет "Сочи", "Динамо" 28 октября в гостях встретится с "Шанхай Дрэгонс". Китайский клуб проводит домашние матчи в нынешнем сезоне на "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге.
В другом матче игрового дня "Металлург" на выезде уступил нижнекамскому "Нефтехимику" (3:5). Магнитогорская команда впервые в нынешнем сезоне проиграла в гостевой встрече. До этого "Металлург" одержал шесть побед на чужом льду.
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Локомотив"
|19
|10
|1
|1
|1
|1
|0
|5
|58-38
|26
|2
|"Северсталь"
|18
|10
|1
|1
|0
|0
|0
|6
|53-39
|24
|3
|"Торпедо"
|20
|8
|3
|0
|0
|1
|0
|8
|54-55
|23
|4
|"Шанхай Дрэгонс"
|16
|7
|2
|0
|3
|1
|0
|3
|49-45
|22
|5
|"Динамо" Мн
|17
|7
|1
|1
|1
|2
|0
|5
|52-40
|21
|6
|"Спартак"
|18
|6
|0
|3
|1
|2
|0
|6
|56-60
|21
|7
|"Динамо" М
|17
|4
|1
|5
|1
|0
|0
|6
|51-46
|21
|8
|ЦСКА
|18
|9
|0
|0
|2
|0
|0
|7
|51-51
|20
|9
|СКА
|17
|5
|1
|0
|1
|3
|0
|7
|45-49
|16
|10
|"Лада"
|18
|4
|0
|0
|1
|1
|0
|12
|33-71
|10
|11
|"Сочи"
|15
|2
|0
|2
|0
|2
|0
|9
|31-46
|10
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Металлург"
|19
|11
|2
|1
|1
|1
|0
|2
|77-53
|30
|2
|"Автомобилист"
|20
|9
|2
|1
|0
|2
|0
|6
|59-46
|26
|3
|"Ак Барс"
|18
|11
|0
|1
|1
|0
|0
|5
|50-45
|25
|4
|"Авангард"
|18
|9
|2
|1
|0
|1
|0
|5
|66-50
|25
|5
|"Нефтехимик"
|19
|7
|2
|1
|1
|0
|0
|8
|55-61
|21
|6
|"Трактор"
|19
|6
|2
|0
|2
|2
|0
|7
|55-63
|20
|7
|"Амур"
|16
|7
|0
|0
|3
|0
|0
|6
|35-37
|17
|8
|"Барыс"
|18
|4
|1
|1
|3
|2
|0
|7
|47-53
|17
|9
|"Адмирал"
|14
|4
|1
|1
|3
|0
|0
|5
|36-38
|15
|10
|"Сибирь"
|17
|1
|0
|6
|0
|1
|0
|9
|35-49
|15
|11
|"Салават Юлаев"
|17
|4
|1
|0
|1
|1
|0
|10
|40-53
|12