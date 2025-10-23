Московское "Динамо" со счетом 5:0 разгромило "Спартак" в матче КХЛ

Встреча проходила на арене "Мегаспорт"

Нападающий "Спартака" Александр Пашин и нападающий "Динамо" Никита Гусев © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало разгромную победу над столичным "Спартаком" со счетом 5:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 8 610 зрителей.

Шайбы забросили Артем Ильенко (9-я, 24-я минуты), Седрик Пакетт (22), Артем Швец-Роговой (42) и Максим Комтуа (52). Для Пакетта этот гол стал 50-м в составе "Динамо".

"Динамо" прервало серию из шести проигранных гостевых матчей в КХЛ против "Спартака". Последнюю победу над соперником на чужом льду бело-голубые одержали 14 февраля 2023 года. Та встреча завершилась со счетом 3:2.

"Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, "Динамо" - 7-е. На счету команд по 21 очку по итогам 18 и 17 матчей соответственно. В следующей игре "Спартак" 26 октября примет "Сочи", "Динамо" 28 октября в гостях встретится с "Шанхай Дрэгонс". Китайский клуб проводит домашние матчи в нынешнем сезоне на "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге.

В другом матче игрового дня "Металлург" на выезде уступил нижнекамскому "Нефтехимику" (3:5). Магнитогорская команда впервые в нынешнем сезоне проиграла в гостевой встрече. До этого "Металлург" одержал шесть побед на чужом льду.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 19 10 1 1 1 1 0 5 58-38 26 2 "Северсталь" 18 10 1 1 0 0 0 6 53-39 24 3 "Торпедо" 20 8 3 0 0 1 0 8 54-55 23 4 "Шанхай Дрэгонс" 16 7 2 0 3 1 0 3 49-45 22 5 "Динамо" Мн 17 7 1 1 1 2 0 5 52-40 21 6 "Спартак" 18 6 0 3 1 2 0 6 56-60 21 7 "Динамо" М 17 4 1 5 1 0 0 6 51-46 21 8 ЦСКА 18 9 0 0 2 0 0 7 51-51 20 9 СКА 17 5 1 0 1 3 0 7 45-49 16 10 "Лада" 18 4 0 0 1 1 0 12 33-71 10 11 "Сочи" 15 2 0 2 0 2 0 9 31-46 10