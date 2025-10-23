ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Взрыв в Копейске
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортКХЛ

Московское "Динамо" со счетом 5:0 разгромило "Спартак" в матче КХЛ

Встреча проходила на арене "Мегаспорт"
Редакция сайта ТАСС
18:58

Нападающий "Спартака" Александр Пашин и нападающий "Динамо" Никита Гусев

© Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало разгромную победу над столичным "Спартаком" со счетом 5:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 8 610 зрителей.

Шайбы забросили Артем Ильенко (9-я, 24-я минуты), Седрик Пакетт (22), Артем Швец-Роговой (42) и Максим Комтуа (52). Для Пакетта этот гол стал 50-м в составе "Динамо".

"Динамо" прервало серию из шести проигранных гостевых матчей в КХЛ против "Спартака". Последнюю победу над соперником на чужом льду бело-голубые одержали 14 февраля 2023 года. Та встреча завершилась со счетом 3:2.

"Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, "Динамо" - 7-е. На счету команд по 21 очку по итогам 18 и 17 матчей соответственно. В следующей игре "Спартак" 26 октября примет "Сочи", "Динамо" 28 октября в гостях встретится с "Шанхай Дрэгонс". Китайский клуб проводит домашние матчи в нынешнем сезоне на "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге.

В другом матче игрового дня "Металлург" на выезде уступил нижнекамскому "Нефтехимику" (3:5). Магнитогорская команда впервые в нынешнем сезоне проиграла в гостевой встрече. До этого "Металлург" одержал шесть побед на чужом льду.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"191011110558-3826
2"Северсталь"181011000653-3924
3"Торпедо"20830010854-5523
4"Шанхай Дрэгонс"16720310349-4522
5"Динамо" Мн17711120552-4021
6"Спартак"18603120656-6021
7"Динамо" М17415100651-4621
8ЦСКА18900200751-5120
9СКА17510130745-4916
10"Лада"184001101233-7110
11"Сочи"15202020931-4610
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"191121110277-5330
2"Автомобилист"20921020659-4626
3"Ак Барс"181101100550-4525
4"Авангард"18921010566-5025
5"Нефтехимик"19721100855-6121
6"Трактор"19620220755-6320
7"Амур"16700300635-3717
8"Барыс"18411320747-5317
9"Адмирал"14411300536-3815
10"Сибирь"17106010935-4915
11"Салават Юлаев"174101101040-5312

  

КХЛ