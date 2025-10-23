Матч Лиги конференций "Риека" - "Спарта" отменили из-за дождя

Игра была прервана на 12-й минуте, возобновлена спустя полтора часа и остановлена после завершения первого тайма

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Antonio Bronic

ТАСС, 23 октября. Матч второго тура общего этапа футбольной Лиги конференций между хорватской "Риекой" и чешской "Спартой" не будет доигран в четверг из-за погодных условий. Об этом сообщили пресс-службы клубов.

Игру в Хорватии остановили на 12-й минуте при счете 0:0 из-за дождя, но возобновили спустя полтора часа. Команды доиграли первый тайм, так и не забив мячей. Позднее главный арбитр встречи принял решение об отмене игры. О судьбе матча сообщат дополнительно.

Лига конференций - третий по значимости клубный турнир в Европе. Он проводится с сезона-2021/22. Действующим победителем турнира является английский "Челси". Российские клубы отстранены от еврокубков из-за ситуации на Украине.