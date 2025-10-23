Мальцев рассказал, что ему стыдно за результат матча "Спартака" с "Динамо"
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Нападающему московского "Спартака" Михаилу Мальцеву было стыдно за итоговый результат в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги со столичным "Динамо". Об этом он рассказал журналистам.
"Спартак" дома уступил "Динамо" со счетом 0:5. В ходе матча Мальцев вступил в потасовку с динамовцем Максимом Комтуа.
"Я скорее заступился за партнера, да и надо было как-то оживить команду. Счет был не такой, какой хотелось бы, 0:5, стыдно за него, но так получилось. У нас с ним еще будут игры. С его стороны не то поведение, которое должно быть, но мы это принимаем", - сказал Мальцев.
"Счет по игре, можно было и нам забить, и большинство использовать. Но соперник переиграл сегодня нас. Что касается игры вратаря соперника, то он хороший голкипер. Нам надо было его закрывать, не хватило нам трафика", - добавил хоккеист.
В следующей игре "Спартак" 26 октября примет "Сочи".