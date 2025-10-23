"Целе" с Иосифовым в составе обыграл "Шэмрок Роверс" в матче Лиги конференций

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу словенской команды

Игроки "Целе" © Gabriele Maltinti/ Getty Images

ТАСС, 23 октября. Словенский "Целе" со счетом 2:0 одержал победу над ирландским "Шэмрок Роверс" в гостевом матче второго тура общего этапа футбольной Лиги конференций.

Дубль оформил Франко Ковачевич (33-я, 40-я минуты). Российский игрок "Целе" Никита Иосифов провел на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями.

"Целе" выиграл второй матч подряд со старта турнира. В первом туре клуб на своем поле обыграл греческий АЕК (3:1). В той игре Иосифов отдал голевую передачу. В следующем туре "Целе" 6 ноября примет польскую "Легию".

Лига конференций - третий по значимости клубный турнир в Европе. Он проводится с сезона-2021/22. Действующим победителем турнира является английский "Челси". Российские клубы отстранены от еврокубков из-за ситуации на Украине.