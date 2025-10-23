ПАОК обыграл "Лилль" в матче Лиги Европы. Чалов сделал голевую передачу

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу греческой команды

ПАРИЖ, 24 октября. /ТАСС/. Футболисты греческого ПАОКа со счетом 4:3 победили французский "Лилль" в гостевом матче третьего тура общего этапа Лиги Европы.

В составе победителей забитыми мячами отметились Суалихо Мейте (18-я минута), Андрия Живкович (23, 74) и Яннис Константелиас (42). У проигравших отличились Бенжамен Андре (57) и Хамха Игамане (68, 78). На 71-й минуте Живкович не реализовал пенальти. В компенсированное ко второму тайму время с поля за вторую желтую карточку был удален защитник ПАОКа Томаш Кендзёра.

Российский нападающий ПАОКа Федор Чалов записал на свой счет результативную передачу в эпизоде с третьим голом греческой команды. Футболист провел на поле 67 минут. Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев пропустил игру из-за повреждения.

"Лилль" занимает 11-е место в турнирной таблице с 6 очками, ПАОК располагается на 20-й позиции, набрав 4 очка. Без потерь продолжают идти датский "Мидтьюлланн", португальская "Брага" и французский "Лион". В следующем туре ПАОК дома сыграет против швейцарского "Янг Бойз", "Лилль" проведет гостевую встречу с сербской "Црвеной Звездой". Игры пройдут 6 ноября.

В других матчах игрового дня "Брага" на своем поле победила "Црвену Звезду" (2:0), норвежский "Бранн" - шотландский "Рейнджерс" (3:0), турецкий "Фенербахче" - германский "Штутгарт" (1:0), нидерландский "Гоу Эхед Иглс" - английскую "Астон Виллу" (2:1), "Лион" - швейцарский "Базель" (2:0), испанская "Сельта" - французскую "Ниццу" (2:1), шотландский "Селтик" - австрийский "Штурм" (2:1), нидерландский "Фейенорд" - греческий "Панатинаикос" (3:1), германский "Фрайбург" - нидерландский "Утрехт" (2:0), английский "Ноттингем Форест" - португальский "Порту" (2:0), "Янг Бойз" - болгарский "Лудогорец" (3:2). Гостевых побед добились итальянская "Болонья", переигравшая румынский ФКСБ (2:1), венгерский "Ференцварош", одолевший австрийский "Зальцбург" (3:2), чешская "Виктория", обыгравшая итальянскую "Рому" (2:1), "Мидтьюлланн", справившийся с израильским "Маккаби" из Тель-Авива (3:0). Бельгийский "Генк" дома сыграл вничью с испанским "Бетисом" (0:0), шведский "Мальмё" - с хорватским "Динамо" (1:1).

В общем этапе Лиги Европы участвуют 36 клубов, команды проведут по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига Европы проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего розыгрыша стал английский "Тоттенхэм". Российские клубы отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.