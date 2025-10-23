У Валгонен подозрение на перелом ключицы после падения на ЧМ по велотреку

Также главный тренер сборной России Андрей Кубеев сообщил, что Никита Кирилльцев, который упал в полуфинале кейрина, сильно ударился головой, была потеря сознания

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Россиянка Валерия Валгонен могла сломать ключицу во время падения на чемпионате мира по велотреку. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Андрей Кубеев.

Валгонен упала во время гонки с выбыванием. После падения ее унесли с трека на носилках.

"Ударилась головой, но в сознании, - сказал Кубеев. - Есть подозрение на перелом ключицы".

Кубеев также рассказал о состоянии Никиты Кирильцева, который упал в полуфинале кейрина и не смог покинуть трек самостоятельно. "На финише пошел обгонять и зацепился за колесо соперника. Упал, сильно головой ударился. Была потеря сознания. Никита отправлен в больницу", - приводит комментарий Кубеева "Спорт-Экспресс".

Чемпионат мира по велотреку завершится 26 октября. Всего на турнире будут разыграны 22 комплекта наград. На главный старт сезона заявилось более 1 тыс. велогонщиков. В их числе пятеро россиян: Валгонен (темповые гонки), Кирильцев, Яна Бурлакова, Екатерина Евланова, и Алина Лысенко (все - спринт). Российские спортсмены в Чили из-за санкций выступают в нейтральном статусе и только в личных гонках.