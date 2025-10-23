Венгр Кош побил рекорд мира в заплыве на 200 м на спине на короткой воде

Он превзошел достижение австралийца Мича Ларкина, выполненного на чемпионате страны в ноябре 2015 года

ОТТАВА, 24 октября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по плаванию венгр Хуберт Кош установил мировой рекорд на дистанции 200 м на спине на короткой воде.

Кош выиграл этап Кубка мира в Торонто с результатом 1 минута и 45,12 секунды. Он превзошел достижение австралийца Мича Ларкина, который на чемпионате страны в ноябре 2015 года преодолел дистанцию за 1 минуту и 45,63 секунды.

Также на этапе Кубка мира в Торонто мировой рекорд был установлен на дистанции 100 м баттерфляем на короткой воде. Новым рекордсменом мира стал канадец Джошуа Лиендо с результатом 47,68 секунды. Прежний рекорд принадлежал швейцарцу Ноэ Понти, который он установил на чемпионате мира в Будапеште в декабре 2024 года. Тогда спортсмен проплыл дистанцию за 47,71 секунды.

Кошу 22 года. Он выиграл Олимпийские игры в Париже на дистанции 200 м на спине. Также в этой дисциплине пловец трижды выиграл чемпионат мира (2023, 2024, 2025), в 2024 году соревнования проходили на короткой воде.