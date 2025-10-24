Нападающий "Тампы" Кучеров набрал два очка в матче с "Чикаго" в НХЛ

Его команда уступила со счетом 2:3

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров © Mike Carlson/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров сделал две передачи в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Чикаго".

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Чикаго". В составе победителей шайбы забросили Фрэнк Назар (11-я минута) и Райан Донато (31, 60). Победная шайба в матче была заброшена после потери Кучерова. У "Тампы" отличились Джейк Гюнцель (27) и Райан Макдона (40).

На счету Кучерова 5 очков (2 шайбы + 3 передачи) в 5 матчах. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 121 (37+84) очко.

"Тампа" потерпела четвертое поражение подряд и занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 4 очка в 7 матчах. "Чикаго" идет четвертым в Центральном дивизионе, имея в активе 10 очков после 8 встреч. В следующем матче "Тампа" в ночь на 26 октября на домашней площадке примет "Анахайм", "Чикаго" днем позднее дома встретится с "Лос-Анджелесом".

В другом матче игрового дня "Бостон" на своем льду уступил "Анахайму" (5:7), в составе хозяев результативной передачей отметился российский защитник Никита Задоров. Также голевой пас на свой счет записал российский защитник "Оттавы" Артем Зуб в победном домашнем матче против "Филадельфии" (2:1).