Форвард "Питтсбурга" Малкин сделал две передачи в матче НХЛ с "Флоридой"

Его команда одержала победу со счетом 5:3

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин © Thearon W. Henderson/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Флоридой".

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу "Питтсбурга". В составе победителей шайбы забросили Сидни Кросби (7-я и 52-я минуты), Рикард Раккель(27), Бенджамин Киндел (36) и Коннор Девар (45). У проигравших отличились Брэд Маршанд (29, 52) и Сэм Райнхарт (43).

Малкин продолжает оставаться лучшим бомбардиром "Питтсбурга" в нынешнем сезоне НХЛ, в активе 39-летнего россиянина теперь 12 очков (2 шайбы + 10 передач) после 8 встреч. Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 11 бросков из 16.

"Питтсбург" занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 12 очков в 8 матчах. "Флорида" идет третьей в Атлантическом дивизионе, имея в активе 8 очков после 9 встреч. В следующем матче "Питтсбург" в ночь на 26 октября дома сыграет с "Коламбусом", "Флорида" в этот же день на своем льду примет "Вегас".

В другом матче игрового дня "Нью-Йорк Рейнджерс" дома проиграл "Сан-Хосе" (5:6 ОТ), в составе гостей две передачи сделал российский защитник Дмитрий Орлов. "Сан-Хосе" одержал первую победу в сезоне, для этого команде потребовалось 7 матчей. Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 18 бросков из 24.