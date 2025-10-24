Первая шайба Подколзина в сезоне принесла "Эдмонтону" победу над "Монреалем"

"Эдмонтон" уступал в две шайбы в середине третьего периода

Нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин © Codie McLachlan/ Getty Images

ОТТАВА, 24 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин забросил победную шайбу в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Монреаля".

Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу "Эдмонтона", при этом к 52-й минуте хозяева уступали в две шайбы. В составе "Эдмонтона" отличились Давид Томашек (17-я минута), Адам Хенрик (31), Эндрю Манджапане (34), Леон Драйзайтль (52), Райан Ньюджент-Хопкинс (43) и Подколзин (59). У проигравших шайбы забросили Алекс Ньюхук (8, 43), Джош Андерсон (47) и Коул Кофилд (39, 39).

Подколзин также отметился результативной передачей, в активе 24-летнего форварда теперь 4 очка (1 шайба + 3 передачи) после 8 встреч. 19-летний российский нападающий "Монреаля" Иван Демидов прервал результативную серию из трех матчей.

"Эдмонтон" занимает четвертое место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 9 очков в 8 матчах. "Монреаль" лидирует в Атлантическом дивизионе, имея 12 очков после 9 встреч.

В следующем матче "Эдмонтон" 26 октября в гостях сыграет с "Сиэтлом", "Монреаль" в этот же день на выезде встретится с "Ванкувером".