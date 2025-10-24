Форвард "Сент-Луиса" Бучневич забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

Его команда проиграла "Юте" со счетом 4:7

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич © AP Photo/ Jeff Roberson

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич забросил первую шайбу в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отличившись в домашней игре с "Ютой".

Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу "Юты". В составе победителей шайбы забросили Иэн Коул (4-я минута), Логан Кули (7, 8, 11), Клейтон Келлер (40, 59) и Ник Шмальц (50). У проигравших отличились Пиюс Сутер (26), Бучневич (28), Натан Уокер (43) и Филип Броберг (46).

Бучневич впервые забросил в нынешнем сезоне НХЛ, также в его активе 4 передачи в 7 матчах регулярного чемпионата. Российский защитник "Юты" Михаил Сергачев отметился двумя передачами.

"Сент-Луис" занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 7 очков в 7 матчах. "Юта" одержала пятую победу подряд и идет второй с 12 очками после 8 встреч.

В следующем матче "Сент-Луис" в гостях сыграет с "Детройтом", "Юта" в гостях встретится с "Миннесотой". Обе встречи пройдут в ночь на 26 октября.