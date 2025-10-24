Мирра Андреева не смогла отобраться на Итоговый турнир WTA

Последнюю путевку завоевала представительница Казахстана Елена Рыбакина

ТОКИО, 24 октября. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева не смогла квалифицироваться на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), уступив последнюю путевку туда представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

Рыбакина, которая последней сохраняла шансы обойти Андрееву в чемпионской гонке, вышла в полуфинал турнира в Токио благодаря победе над канадкой Викторией Мбоко (6:3, 7:6 (7:4)).

На счету теннисистки из Казахстана стало 4 350 очков в сезоне. Андреева, набравшая в 2025 году 4 319 очков и занявшая девятое место в чемпионской гонке, будет первой запасной на случай отказа от выступления в соревновании или травмы одной из его участниц. Также на Итоговый турнир WTA отобрались Арина Соболенко (Белоруссия), Ига Свёнтек (Польша), Жасмин Паолини (Италия), Коко Гауфф, Аманда Анисимова, Джессика Пегула и Мэдисон Киз (все - США).

При этом Андреева выступит в парном разряде Итогового турнира WTA. В соревновании она примет участие в дуэте с соотечественницей Дианой Шнайдер. В турнире в парном разряде также сыграет Вероника Кудерметова, которая выступит вместе с бельгийкой Элизе Мертенс.

Итоговый турнир WTA проводится на покрытии "хард" и пройдет с 1 по 8 ноября в Саудовской Аравии. Его призовой фонд - $15,5 млн. В соревнованиях в одиночном разряде принимают участие восемь теннисисток набравших наибольшее количество очков за сезон. В прошлом году победительницей Итогового турнира WTA стала Гауфф.

Из российских теннисисток на соревнованиях побеждала только Мария Шарапова, которая в финальном матче турнира 2004 года обыграла американку Серену Уильямс со счетом 4:6, 6:2, 6:4. Рекордсменкой по количеству титулов является Мартина Навратилова, выигрывавшая трофей восемь раз.