Форвард "Колорадо" Ничушкин оформил дубль в игре с "Каролиной"

Его команда уступила в серии буллитов

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин © Matthew Stockman/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин забросил две шайбы в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролины".

Основное время матча завершилось со счетом 4:4, в серии буллитов победу одержала "Каролина". В составе "Колорадо" шайбы забросили Ничушкин (5-я и 55-я минуты), Паркер Келли (25) и Мартин Нечас (45). У "Каролины" отличились Эрик Робинсон (4), Сет Джарвис (8), Себастьян Ахо (13) и Логан Станковен (14), победный буллит на счету Джарвиса.

Ничушкин забросил третью и четвертую шайбы в сезоне, но не смог реализовать послематчевый буллит. Также в активе 30-летнего форварда одна передача в 8 матчах сезона.

"Колорадо" занимает первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 13 очков после 8 матчей. "Каролина" идет второй в Столичном дивизионе, имея в активе 12 очков после 7 встреч.

В следующем матче "Колорадо" 25 октября в гостях сыграет с "Бостоном". "Каролина" днем позднее на выезде встретится с "Далласом".