Мельникова рассказала об эмоциях от музыки Чайковского на подиуме ЧМ

Спортсменка победила в личном многоборье

ДЖАКАРТА, 24 октября. /ТАСС/. Отрывок из Первого концерта Чайковского прозвучал в честь победы гимнастки Ангелины Мельниковой на чемпионате мира в личном многоборье не случайно, эта музыка дала понять всем, что гимнасты из России приехали в Джакарту не просто так. Такое мнение Мельникова высказала ТАСС.

"Чайковский звучал в честь нашей победы и на Олимпийских играх в Токио, - рассказала Мельникова. - Конечно, я вспомнила это, когда эта музыка зазвучала и здесь. Она такая строгая, нагнетающая. И сразу становится понятно, что здесь мы не просто так".

По итогам четырех видов Мельникова стала первой, набрав 55,066 балла. Впервые с 2021 года россиянка завоевала медаль мирового первенства по спортивной гимнастике.

Международная федерация гимнастики (FIG) выбрала отрывок из Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского для музыкального сопровождения российских спортсменов на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который стартовал 19 октября в Джакарте.

Первый концерт для фортепиано с оркестром Чайковского звучал в честь побед российских спортсменов на Олимпиадах в Токио и Пекине, а также на чемпионатах мира по некоторым видам спорта после того, как в декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд наложил санкции на российский спорт.

Мельниковой 25 лет. Для нее это вторая золотая медаль в личном многоборье на чемпионатах мира, до этого спортсменка победила на мировом первенстве в 2021 году. Также на ее счету три серебряные и три бронзовые медали чемпионатов мира. На Олимпиаде в Токио Мельникова стала победительницей командного турнира. На тех же соревнованиях спортсменка стала третьей в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Олимпийских играх в Бразилии Мельникова завоевала серебряную награду в командном турнире.