Экс-диетолог Роналду считает дисциплину козырем российских футболистов

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Российские футболисты являются очень дисциплинированными спортсменами. Такое мнение в интервью ТАСС высказал нутрициолог московского футбольного клуба ЦСКА, бывший диетолог "Аль-Насра", за который выступает Криштиану Роналду, Хосе Блеса.

Ранее Блеса рассказал ТАСС, что в ЦСКА нет системы штрафов.

"Если я что-то могу выделить в российских футболистах, то это их дисциплина, - сказал Блеса. - Все мы знаем Криштиану Роналду и знаем, насколько он дисциплинированный. И дисциплинированный он каждый день. И хочу сказать, что я вообще за свою всю жизнь не встречал игроков более дисциплинированных, чем наши игроки. Это как раз то, что нужно, чтобы быть таким же, как Роналдо, - последовательность и дисциплинированность"

"Я не перестаю удивляться, когда ребята задают вопросы, просят, чтобы я показал им, как нужно действовать, а потом выполняют эти рекомендации на протяжении длительного периода времени. Могу вам сказать, что в нашей раздевалке очень много Криштиану Роналду", - добавил собеседник агентства.