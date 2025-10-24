Венгерская гимнастка получила травму после падения с брусьев на ЧМ

Спортсменка не смогла самостоятельно покинуть помост

Редакция сайта ТАСС

© Альберт Стародубцев/ ТАСС

ДЖАКАРТА, 24 октября. /ТАСС/. Венгерская гимнастка Зоя Секей получила травму после неудачного приземления с брусьев на чемпионате мира в Джакарте, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Под аплодисменты тренер унес спортсменку с помоста.

В упражнениях на брусьях россиянка Ангелина Мельникова завоевала серебро. Ранее на этом турнире она победила в личном многоборье, а также стала первой в опорном прыжке.