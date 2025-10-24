Мозгов прокомментировал дебют Демина в НБА

Защитник "Бруклина" в первой игре в НБА набрал 14 очков

Защитник "Бруклина" Егор Демин © AP Photo/ Adam Hunger

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Защитника "Бруклина" Егора Демина ждет большое будущее в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал чемпион НБА Тимофей Мозгов.

Демин набрал 14 очков в дебютном матче в НБА за "Бруклин" и установил рекорд среди россиян по числу набранных очков в первом матче в лиге. Россиянин также сделал пять подборов и отдал две передачи. "Бруклин" в гостях уступил "Шарлотт" со счетом 117:136.

"Не было сомнений, что Егор дебютирует в НБА, это был вопрос времени. Его можно наконец-то поздравить с официальным матчем и результатом, - сказал Мозгов. - Я прочитал много статей и новостей, что это лучший результат для российского дебютанта в НБА, но, думаю, что это не показатель для него. Мне кажется, что у Егора впереди большое будущее. По одной игре нам и ему рано судить. Очень надеюсь, буду переживать и болеть, что результат в первой игре это только начало".

26 июня "Бруклин" выбрал Демина на драфте НБА под общим восьмым номером. Он стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги. Демину 19 лет, ранее он выступал за команды разных возрастов испанского "Реала", а после сезона-2023/24 решил переехать в США, приняв приглашение команды Университета Бригама Янга. В сезоне-2024/25 он в среднем за игру набирал 10,6 очка, делал 5,5 передачи, 3,9 подбора.