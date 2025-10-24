Хоккеиста "Трактора" Дронова дисквалифицировали на пять матчей

Его наказали за контакт с арбитром в матче КХЛ с "Автомобилистом"

Хоккеист "Трактора" Григорий Дронов © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял решение дисквалифицировать хоккеиста челябинского "Трактора" Григория Дронова на пять матчей за применение физической силы в отношении судьи в матче против екатеринбургского "Автомобилиста". Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Встреча прошла 23 октября в Екатеринбурге и завершилась победой "Автомобилиста" со счетом 5:3. На 35-й минуте Дронов получил дисциплинарный штраф до конца матча за контакт с арбитром.

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника "Трактора" Григория Дронова по п. 1.27. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу", - говорится в заявлении.

В текущем сезоне КХЛ Дронов провел 19 игр, в которых отметился 5 заброшенными шайбами и 8 результативными передачами.

"Трактор" в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ идет 6-м, набрав 20 очков после 19 встреч. В следующем матче команда 25 октября на выезде встретится с новосибирской "Сибирью".