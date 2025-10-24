Золотая Мельникова. Российская гимнастка завоевала три медали на ЧМ

В активе спортсменки победы в личном многоборье и опорном прыжке, а также серебро в упражнениях на брусьях

Редакция сайта ТАСС

Ангелина Мельникова © REUTERS/ Issei Kato

ДЖАКАРТА, 24 октября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова в пятницу выиграла две медали на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте. К золоту в личном многоборье, выигранному в четверг, спортсменка добавила победу в опорном прыжке и серебряную награду в упражнениях на брусьях.

Стоит позавидовать характеру и воле 25-летней спортсменки, которая безошибочно выступила в опорном прыжке, несмотря на тяжелейший финал в многоборье. В четверг Мельникова из-за ошибки на бревне шла на третьем месте перед заключительным видом - вольными упражнениями. Безошибочное выступление в этом виде программы позволило ей обойти соперниц из США и Китая. И это притом, что у россиянки было не так много времени на восстановление после повреждения, полученного в сентябре на первом за четыре года международном старте.

Читайте также

Бревно помехой не стало. Гимнастка Мельникова выиграла чемпионат мира

Мельникова выиграла квалификацию в опорном прыжке, поэтому получила в финале выигрышный стартовый номер - седьмой. Во втором из двух прыжков она набрала самое большее количество баллов (14,433), что позволило ей уверенно выиграть соревнования и опередить канадку Лию-Монику Фонтейн (14,033) и американку Джоселин Роберсон (13,983). Россиянка Анна Калмыкова стала шестой (13,199).

"Сегодня она проявила выдержку и выполнила во второй попытке очень сложный прыжок. Несмотря на мелкие шероховатости, она получила очень хорошую оценку", - оценил ее выступление в разговоре с ТАСС первый вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов.

Серебро на брусьях

Cтарший тренер сборной России Валентина Родионенко также не удивилась победе Мельниковой. "Ангелина показала лучшее, что она могла показать, она должна была выиграть эти соревнования (в опорном прыжке - прим. ТАСС). Но это гимнастика, ты не знаешь, что может случиться, - сказала она. - Вчера она рухнула с бревна, где вообще не должна падать. Но она была готова для того, чтобы бороться и выигрывать".

Читайте также

Чемпионка мира Мельникова в прошлом сезоне думала уйти из гимнастики

К золоту в опорном прыжке Мельникова в пятницу добавила серебро в упражнениях на брусьях. Здесь золото от нее не ждали, поскольку лидером в этом виде является алжирка Кайлия Немур, набравшая 15,566 баллов. Мельникова и Ян Фаньюйвэй набрали по 14,500 балла, у китаянки была выше сложность, но Мельникова лучше исполнила свою попытку благодаря чему завоевала серебро. Такой высокий результат алжирской гимнастки обусловлен тем, что у нее сейчас самая сильная комбинация, которую она привычно исполнила на самом высоком уровне.

Мельникову уже можно назвать героиней турнира, учитывая, что на международном уровне она не выступала четыре года. Спортсменка завершила участие в соревнованиях - в финалах упражнений на бревне и в вольных упражнениях ее нет, как нет там и других россиянок.