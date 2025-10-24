ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Тренер призвал гимнастку Мельникову не расслабляться после побед на ЧМ

Спортсменка на мировом первенстве в Джакарте победила в личном многоборье и в опорном прыжке, а также завоевала серебро в упражнениях на брусьях
11:48
Альберт Стародубцев/ ТАСС
ДЖАКАРТА, 24 октября. /ТАСС/. Трехкратной чемпионке мира по спортивной гимнастике Ангелине Мельниковой ни в коем случае нельзя расслабляться после побед на мировом первенстве в Джакарте. Такое мнение ТАСС высказал тренер Мельниковой Константин Плужников.

Мельникова в Джакарте победила в личном многоборье и в опорном прыжке, а также завоевала серебро в упражнениях на брусьях.

"Честно, не рассчитывали на такой хороший результат. Не думали, что будет именно два золота и серебро, считали, что будет поскромнее, - сказал Плужников. - А так, конкуренция очень достойная. Китаянки отлично выступают на брусьях, исполняют сложные прыжки. Поэтому расслабляться в любом случае нельзя".

Чемпионат мира завершится в субботу. Мельникова уже закончила соревноваться. 

