Гимнастка Мельникова прокомментировала выступление на ЧМ

Спортсменка завоевала три медали

Ангелина Мельникова © AP Photo/ Dita Alangkara

ДЖАКАРТА, 24 октября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике назвала ожидаемыми свои результаты на чемпионате мира в Джакарте. Об этом она рассказала ТАСС.

Мельникова в Джакарте победила в личном многоборье и в опорном прыжке, а также завоевала серебро в упражнениях на брусьях.

"О медалях я не думала, я знала, что довольно хорошо готовилась. Мне кажется, результаты в целом довольно ожидаемые, я ими очень довольна, - сказала Мельникова. - Расстроена немного тем, что не попала в финал вольных упражнений. Для меня 100-процентно серебро - наивысшая награда".

Гимнастка рассказала, как проведет оставшиеся дни на турнире. "Думаю, сегодня праздновать не буду: ночью после победы в многоборье я плохо спала. Хочу сегодня отоспаться, а завтра проведу день в Джакарте с девчонками", - отметила она.