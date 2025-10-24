Гимнастка Мельникова рассказала, что планирует делать после чемпионата мира

В Джакарте спортсменка стала трехкратной чемпионкой мира

Гимнастка Ангелина Мельникова © Yong Teck Lim/ Getty Images

ДЖАКАРТА, 24 октября. Трехкратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова после окончания мирового первенства, которое проходит в Джакарте, планирует отдохнуть и на некоторое время отвлечься от этого вида спорта. Об этом Мельникова рассказала ТАСС.

Мельникова в Джакарте победила в личном многоборье и в опорном прыжке, а также завоевала серебро в упражнениях на брусьях.

"Пока хочется отдохнуть, отключиться от гимнастики, последние 1,5 месяца я только о ней и думала, хочется абстрагироваться от нее", - сказала Мельникова.

"Среди соперниц у нас всегда дружелюбная атмосфера. Конечно, самая дорогая золотая медаль для меня - это в многоборье. Я очень счастлива и золотой медали в прыжке, так как я его готовила и очень много работала над прыжком", - добавила она.