Губернатор Воронежской области поздравил Мельникову с победами на ЧМ

Гимнастка выиграла две золотые и одну серебряную награду

Ангелина Мельникова © AP Photo/ Dita Alangkara

ВОРОНЕЖ, 24 октября. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев поздравил уроженку региона гимнастку Ангелину Мельникову с медалями на чемпионате мира.Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Дорогая Ангелина, от души поздравляю с победами. Вы сильнейшая гимнастка планеты, - написал глава региона. - Как отметил в адресованном вам поздравлении президент РФ Владимир Владимирович Путин, это замечательный подарок для болельщиков, тренеров и наставников. От себя добавлю, что такой подарок очень символичен, поскольку преподнесен накануне Всероссийского дня гимнастики, который будем отмечать завтра".

Гусев надеется, что во всех достижениях спортсменки есть вдохновение, которое дает родная земля. Он пообещал во всем и всегда поддерживать спортсменку и пожелал пополнения коллекции наград.

На проходящем в Индонезии чемпионате мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова завоевала три награды - золото в опорном прыжке и личном многоборье, серебро в упражнениях на брусьях.