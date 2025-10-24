В Польше арестовали бывшего футболиста киевского "Динамо" Ивана Яремчука

Причины задержания неизвестны

Редакция сайта ТАСС

Иван Яремчук, 1986 год © Игорь Уткин/ ТАСС

ТАСС, 24 октября. Бывшего футболиста киевского "Динамо" Ивана Яремчука арестовали в аэропорту Кракова. Об этом порталу "Чемпион" сообщил брат спортсмена Михаил Яремчук.

"Ваня вылетел из Бельгии в Польшу 10 октября, в преддверии матча сборных Украины и Азербайджана. Поехал по футбольным делам - обычно перед матчами национальных сборных организуют игру ветеранов, в которой брат традиционно участвует, - сказал Михаил Яремчук. - Но в аэропорту Кракова Ивана совершенно неожиданно арестовала полиция. Его дело передали в прокуратуру, в 3-й отдел. Дело будет рассматриваться в суде Кракова. Что ему конкретно инкриминируется, мы не знаем, ведь до этого Ваня без проблем ездил по Европе, участвовал в матчах ветеранов. Хотим помочь Ивану, сейчас ищем адвоката, который сможет взять на себя дело брата".

Ивану Яремчуку 63 года, он является трехкратным чемпионом СССР и обладателем Кубка СССР в составе киевского "Динамо", выигрывал Кубок обладателей кубков УЕФА 1988 года, был участником чемпионатов мира 1986 и 1990 годов. В сборной СССР игрок провел 18 матчей, в которых забил три гола.