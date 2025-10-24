Нагорный признался, что хотел бы выступить на ЧМ по гимнастике в Джакарте

Никита Нагорный © Сергей Булкин/ ТАСС

КАЗАНЬ, 24 октября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный хотел бы выступить на чемпионате мира, который проходит в Джакарте. Об этом он рассказал ТАСС на полях Всероссийской научно-практической конференции "Состояние, проблемы и пути совершенствования спортивной и оздоровительной тренировки в гимнастике, танцевальном спорте и фитнесе" в Казани.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Джакарте с 19 по 25 октября. На этом турнире россиянка Ангелина Мельникова победила в личном многоборье и в опорном прыжке, а также завоевала серебро в упражнениях на брусьях.

"Я с первого дня соревнований, когда ребята выступали в квалификации, сижу и думаю, как хотел бы я оказаться вместе с ними, как бы я хотел повыступать. Самое обидное то, что на сегодняшний день моя физическая форма позволяет подготовиться и выступать на мировом уровне, конкурировать, может быть, даже завоевывать медали", - сказал Нагорный.

В разговоре с журналистами спортсмен выразил восхищение достижениями российской гимнастки Ангелины Мельниковой на турнире. "Я, честно, восхищен тем, что за эти четыре года у нее получилось сохранить это рвение и желание тренироваться, готовиться. И она смогла выдержать давление и нагрузку, которое было извне, - приехать и победить. Это очень достойно", - поделился Нагорный.

Российские спортсмены выступают на соревнованиях в Джакарте в нейтральном статусе. Последний раз россияне участвовали в чемпионате мира по спортивной гимнастике в октябре 2021 года, соревнования проходили в японском Китакюсю.