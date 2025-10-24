Стало известно расписание первых матчей 1/4 финала "пути РПЛ" Кубка России

Встречи пройдут 5-6 ноября

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Первые матчи четвертьфинала "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу состоятся 5-6 ноября. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

5 ноября пройдут три матча. В 16:00 мск начнется встреча "Оренбурга" и "Краснодара", в 18:15 мск прозвучит стартовый свисток в игре между махачкалинским "Динамо" и московским ЦСКА, начало матча "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва) запланировано на 20:30 мск.

6 ноября состоится московское дерби между "Спартаком" и "Локомотивом", начало - в 19:30 мск. Ответные матчи данной стадии пройдут в период с 25 по 27 ноября, точное расписание станет известно позднее.

На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ" Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения. Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. Вместе с "Локомотивом" армейцы делят первое место по числу побед в турнире (девять).