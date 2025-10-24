Станкович снова в РПЛ. "Спартак" сыграет с "Оренбургом" в матче 13-го тура

Главный тренер красно-белых пропустил месяц из-за дисквалификации и уже успел вернуться на скамейку в кубковом матче

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Программа 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в субботу тремя матчами. В этот день состоятся игры "Спартак" - "Оренбург", "Ростов" - "Динамо" (Махачкала) и ЦСКА - "Крылья Советов".

В первой игре дня "Спартак" примет "Оренбург", встреча пройдет на "Лукойл-Арене" и начнется в 14:00 мск. Главный тренер красно-белых Деян Станкович проведет первый матч в РПЛ после завершения месячной дисквалификации. Сербский специалист был наказан за оскорбления арбитра и пропустил пять игр во всех турнирах. За это время московская команда одержала три победы, потерпела одно поражение и один раз сыграла вничью. 21 октября Станкович вернулся на скамейку в выездном матче Фонбет - Кубка России с махачкалинским "Динамо" (3:1).

"Спартак" с 19 очками идет на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ. Подняться выше по итогам тура красно-белые не смогут - от калининградской "Балтики", занимающей 5-ю строчку, московскую команду отделяют 4 очка. В составе красно-белых не будет сербского защитника Срджана Бабича, в прошлом туре он получил разрыв крестообразной связки колена. Также игру из-за дисквалификации пропустит ганский защитник Александер Джику.

"Оренбург" пока не смог одержать победу ни в одном осеннем матче чемпионата. 5 октября пост главного тренера команды покинул Владимир Слишкович, его сменил Ильдар Ахметзянов. Оренбуржцы с 8 очками занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Также в субботу "Ростов" дома сыграет с махачкалинским "Динамо", встреча начнется в 16:30 мск. Ростовчане, которые с 14 очками занимают 10-е место в таблице чемпионата, подходят к игре с серией из семи матчей без поражений в РПЛ (две победы, пять ничьих). Последний раз подопечные Джонатана Альбы потерпели поражение 17 августа - в матче против казанского "Рубина" (0:1). "Динамо" с 10 очками располагается на 13-м месте. В случае победы клуб прервет серию из пяти матчей без побед в РПЛ, а также сможет выйти из зоны стыковых матчей, обогнав тольяттинский "Акрон", на счету которого 11 очков.

ЦСКА проведет матч в честь Акинфеева

В заключительной встрече дня ЦСКА примет самарские "Крылья Советов", игра начнется в 19:00 мск. Московский клуб посвятит матч голкиперу и капитану команды Игорю Акинфееву. Игрок пропустил последние две встречи из-за травмы голеностопа, полученной 5 октября в матче РПЛ со "Спартаком" (3:2). 18 октября врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что Акинфеев завершил лечение после травмы и приступил к тренировкам в общей группе.

Армейцы с 24 очками занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ. В случае победы команда может вновь выйти в лидеры, обогнав идущих впереди футболистов московского "Локомотива" и "Краснодара" (по 26 очков). "Крылья Советов" подходят к игре с серией без побед в РПЛ из четырех матчей. В последний раз самарская команда победила в чемпионате 14 сентября, оказавшись сильнее "Сочи" (2:0). "Крылья Советов" с 13 очками идут на 11-й позиции.

26 октября пройдут матчи "Акрон" - "Локомотив", "Пари Нижний Новгород" - "Балтика", "Зенит" - "Динамо" (Москва), "Краснодар" - "Рубин". Программа 13-го тура завершится 27 октября, в этот день грозненский "Ахмат" дома сыграет с "Сочи".