Овечкин вышел на 24-е место по числу матчей в регулярных чемпионатах НХЛ

На 23-й позиции располагается канадский защитник "Колорадо" Брент Бёрнс

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин поднялся на 24-е место по количеству матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Гостевая игра против "Коламбуса" стала 1 499-й для капитана "Вашингтона" в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин сравнялся по этому показателю с обладателем Кубка Стэнли 1999 года в составе "Далласа" и экс-форвардом сборной США Майком Модано.

На 23-й позиции располагается канадский защитник "Колорадо" Брент Бёрнс (1 505). Рекордсменом является его соотечественник Патрик Марло (1 779). Большую часть карьеры нападающий провел в "Сан-Хосе", также выступал за "Торонто" и "Питтсбург".