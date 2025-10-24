Россиянка Лысенко стала бронзовым призером ЧМ по велотреку в спринте

Ее соперницей в борьбе за третье место была Яна Бурлакова

МОСКВА, 25 октября. Россиянка Алина Лысенко завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по велотреку в спринте. Соревнования проходят в Чили.

Ее соперницей в борьбе за третье место была другая представительница России Яна Бурлакова.

Лысенко 22 года, она впервые завоевала медаль на взрослом чемпионате мира. Спортсменка также является бронзовым призером взрослого чемпионата Европы-2025 в спринте. На счету спортсменки четыре победы на молодежном чемпионате мира (2021) и две - на молодежном чемпионате Европы (2025).

Бурлаковой 25 лет, она чемпионка мира 2024 года в гите на 500 метров. Также в ее активе победа на чемпионате Европы-2025 в спринте. В активе россиянки серебро и бронза мирового первенства 2021 года, на европейском первенстве-2021 она завоевала три бронзовые награды.

Чемпионат мира проходит в Чили и завершится 26 октября. Всего на турнире будут разыграны 22 комплекта наград. На главный старт сезона заявились более 1 тыс. велогонщиков. В их числе пятеро россиян: Валерия Валгонен (темповые гонки), Никита Кирильцев, Екатерина Евланова, Бурлакова и Лысенко (все - спринт). Российские спортсмены из-за санкций выступают в нейтральном статусе и только в личных гонках.