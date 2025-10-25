Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам в октябре

Российский нападающий отличился в гостевой игре регулярного чемпионата против "Коламбуса"

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин повторил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству заброшенных шайб в октябрьских матчах, который до этого единолично принадлежал канадскому форварду Уэйну Гретцки.

Овечкин отличился в гостевой игре регулярного чемпионата против "Коламбуса". Теперь в активе рекордсменов по 126 голов в матчах НХЛ, которые проходили в октябре.

В прошлом сезоне Овечкин обошел Гретцки (894) по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас на счету россиянина 899 заброшенных шайб.