Овечкин забросил победную шайбу в матче НХЛ с "Коламбусом"

"Вашингтон" выиграл со счетом 5:1

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. "Вашингтон" со счетом 5:1 обыграл "Коламбус" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джон Карлсон (39-я минута), Александр Овечкин (42), Джастин Сурдиф (43), Том Уилсон (56) и Коннор Макмайкл (57). У проигравших отличился Дентон Матейчук (51). Результативную передачу сделал российский нападающий "Коламбуса" Дмитрий Воронков.

Овечкин также записал на свой счет результативный пас. Россиянин забросил 126-ю шайбу в октябре, повторив рекорд по этому показателю канадского форварда Уэйна Гретцки. До конца текущего месяца "Вашингтон" проведет три матча. При этом капитан столичной команды упрочил лидерство по количеству победных голов в регулярных чемпионатах НХЛ (137) и в списке лучших снайперов турнира (899).

"Вашингтон" занимает 3-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 12 очками после 8 матчей. "Коламбус" располагается на последней, 8-й позиции, набрав 6 очков в 7 играх. Следующий матч "Вашингтон" проведет в ночь на 26 октября по московскому времени дома против "Оттавы". "Коламбус" в этот же день сыграет в гостях против "Питтсбурга".