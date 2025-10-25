Защитник "Бруклина" Демин набрал 9 очков в своем втором матче в НБА

Донован Митчелл и Егор Демин © AP Photo/ Frank Franklin II

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Российский защитник "Бруклина" Егор Демин набрал 9 очков в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Кливленда".

Встреча завершилась победой "Кливленда" со счетом 131:124. Демин также сделал шесть подборов и отдал четыре передачи. В своем дебютном матче в лиге против "Шарлотт" (117:136) Демин набрал 14 очков, сделал пять подборов и отдал две передачи.

26 июня "Бруклин" выбрал Демина на драфте НБА под общим восьмым номером. Он стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги. Демину 19 лет, ранее он выступал за команды разных возрастов испанского "Реала", а после сезона-2023/24 решил переехать в США, приняв приглашение команды Университета Бригама Янга. В сезоне-2024/25 он в среднем за игру набирал 10,6 очка, делал 5,5 передачи, 3,9 подбора.

В следующем матче "Бруклин" на выезде сыграет с "Сан-Антонио" 26 октября, "Кливленд" в ночь на 27 октября примет "Милуоки".