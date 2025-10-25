Месси установил рекорд по голам за клуб MLS за календарный год

Нападающий "Интер Майами" довел число голов за клуб в 2025 году до 39

Редакция сайта ТАСС

Лионель Месси © Leonardo Fernandez/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Аргентинский нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси установил рекорд по числу голов за клуб Главной футбольной лиги (MLS) за один календарный год.

Месси установил это достижение в первом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции против "Нэшвилла". Встреча закончилась со счетом 3:1, Месси забил два гола и довел число голов за "Интер Майами" в 2025 году до 39 с учетом всех турниров. Ранее первое место по этому показателю удерживали мексиканец Карлос Вела и габонец Дени Буанга, забившие по 38 голов за "Лос-Анджелес Гэлакси" в 2019 и 2023 годах соответственно. Месси в матче с "Нэшвиллом" также отметился голевой передачей.

Ответный матч пройдет на поле "Нэшвилла" в ночь на 9 ноября.

23 октября "Интер Майами" объявил о продлении контракта с Месси, новое соглашение рассчитано до декабря 2028 года. Месси 38 лет, он выступает за "Интер Майами" с лета 2023 года. В том же году вместе с ним команда выиграла Кубок лиг - первый трофей в клубной истории. В 2024 году "Интер Майами" стал победителем регулярного чемпионата MLS. Месси является самым титулованным футболистом в истории (46 трофеев) и обладателем рекордного количества "Золотых мячей" (8).

В нынешнем сезоне Месси стал лучшим бомбардиром (29) и ассистентом (19) регулярного чемпионата MLS. Команда вместе с ним вышла в плей-офф, заняв третье место в турнирной таблице Восточной конференции.