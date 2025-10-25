Наместников забросил третью шайбу в сезоне НХЛ

Встреча с "Калгари" закончилась со счетом 5:3 в пользу "Виннипега"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Виннипега" Владислав Наместников © AP Photo/ Matt Slocum

ОТТАВА, 25 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Виннипега" Владислав Наместников забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Калгари".

Россиянин отличился на 60-й минуте, поразив пустые ворота. Встреча закончилась со счетом 5:3 в пользу "Виннипега". Наместников забросил третью шайбу в текущем сезоне, также на счету форварда одна голевая передача в восьми играх сезона. Шайба в матче с "Калгари" стала для игрока 140-й в карьере в НХЛ.

Нападающий "Виннипега" Иван Чибриков не отметился результативными действиями.

В других матчах игрового дня "Баффало" дома со счетом 5:3 переиграл "Торонто", "Нью-Джерси" на своем льду победил "Сан-Хосе" (3:1). Нападающий "Нью-Джерси" Арсений Грицюк не отметился результативными действиями, очков в матче также не набрал защитник "Сан-Хосе" Дмитрий Орлов. Голкипер гостей Ярослав Аскаров отразил 26 бросков из 28.