Пловец Бородин рассказал, что пока не видит себя тренером
Редакция сайта ТАСС
05:03
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира в комплексном плавании на 400 м Илья Бородин пока не видит себя в профессии тренера. Об этом он рассказал ТАСС.
22 октября сборная России по плаванию провела мастер-класс для инклюзивных спортсменов.
"У меня есть опыт работы с детьми. Я могу с ними пообщаться, провести какие-то занятия, но на постоянной основе я себя в этом пока не вижу. Мне кажется, что это не мое", - сказал Бородин.
Бородину 22 года, он также является чемпионом Европы 2021 года в плавании на 400 м комплексом и чемпионом мира по плаванию на короткой воде в аналогичной дисциплине.