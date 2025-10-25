Пловец Бородин рассказал, что пока не видит себя тренером

По словам спортсмена, он может проводить занятия с детьми, но не на постоянной основе

Редакция сайта ТАСС

Илья Бородин © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира в комплексном плавании на 400 м Илья Бородин пока не видит себя в профессии тренера. Об этом он рассказал ТАСС.

22 октября сборная России по плаванию провела мастер-класс для инклюзивных спортсменов.

"У меня есть опыт работы с детьми. Я могу с ними пообщаться, провести какие-то занятия, но на постоянной основе я себя в этом пока не вижу. Мне кажется, что это не мое", - сказал Бородин.

Бородину 22 года, он также является чемпионом Европы 2021 года в плавании на 400 м комплексом и чемпионом мира по плаванию на короткой воде в аналогичной дисциплине.