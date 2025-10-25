Несовершеннолетнюю пауэрлифтершу отстранили на 4,5 года за стероиды

Спортсменка была уличена в использовании оксандролона и дегидрохлорметилтестостерона

Редакция сайта ТАСС

© Science Photo Library via Reuters Connect

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. 17-летняя участница региональных и общероссийских первенств по пауэрлифтингу дисквалифицирована на 4,5 года после того, как в ее допинг-пробе были обнаружены следы двух запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) стероидов. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Несовершеннолетняя спортсменка была уличена в использовании оксандролона и дегидрохлорметилтестостерона. Срок ее дисквалификации истечет в октябре 2029 года.

Всего в настоящее время отбывают наказание за нарушения антидопинговых правил 72 отечественных пауэрлифтера, из которых один является паралимпийцем.