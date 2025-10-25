Гран-при России начался с минуты молчания в память о жертвах ЧП в Копейске

Взрыв на заводе в Копейске произошел 22 октября

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 25 октября. /ТАСС/. Первый этап российской серии Гран-при по фигурному катанию в Магнитогорске начался с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Копейске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Взрыв на заводе в Копейске произошел примерно в 23:50 (21:50 мск) 22 октября. Ранее со ссылкой на местные власти сообщалось, что, по последней информации, в результате взрыва погибли 12 человек, пострадали еще 29. Местонахождение 11 сотрудников предприятия уточняется.

В пресс-службе СК РФ ранее сообщили ТАСС о возбуждении уголовного дела о нарушении требований безопасности по факту ЧП. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформировал о введении в Копейске режима ЧС муниципального характера, 24 октября в регионе день траура.